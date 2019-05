Der Onlinehändler Zalando will den Versand seiner Pakete nachhaltiger machen. "Wir planen einen Piloten für eine wiederverwertbaren Verpackung. Der Kunde kann den Transportträger, also den Karton oder die Versandtasche, an uns zurücksenden und wir können ihn dann erneut nutzen - und dabei gilt natürlich: je häufiger, desto besser für die Umwelt", sagte Uwe Streiber, Teamleiter Verpackungsmanagement bei Zalando, der "Rheinischen Post".



Der Test soll in der zweiten Jahreshälfte in mehreren Ländern starten. Um die Umweltbelastungen durch den immer stärker werdenden Online-Handel zusätzlich zu reduzieren, will Zalando ab Juni zudem Beauty-Produkte in Papier- statt Plastikverpackungen verschicken. In der zweiten Jahreshälfte soll es darüber hinaus Tests geben, wie sich Plastik vermeiden lässt.



"Wir wollen eine bessere Lösung als die Polybeutel finden, in denen die Kleidung heute in der Regel eingeschweißt ist", sagte Melanie Hultsch, die sich bei Zalando um das Thema Nachhaltigkeit kümmert, der Zeitung. "Retournierte Artikel verpacken wir selbst wieder in Polybeutel - das ist der Hebel, an dem wir ansetzen können, indem wir zum Beispiel Papieralternativen ausprobieren oder wie schon jetzt recycelte Kunststoffe verwenden." Bei Zalando entfallen 13 Prozent der CO2-Emissionen auf den Bereich der Verpackung.