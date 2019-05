Im Rahmen der internationalen Messe The smarter E Europe / Intersolar sind die ecoligo GmbH, die Heidelberger Energiegenossenschaft sowie Klaus Russell-Wells mit dem Georg Salvamoser Preis 2019 ausgezeichnet worden. In diesem Jahr hatte die Jury das Preisgeld auf zwei Hauptpreise (jeweils 10.000 Euro) und einen Förderpreis "Junge Energie" (5.000 Euro) aufgeteilt. Die beiden Hauptpreise gingen an die ...

