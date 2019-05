FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 250 (410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 240 (260) PENCE - 'HOLD' - COMMERZBANK CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1100 (1250) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.22% TO 7354 (CLOSE: 7328.92) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 1700 (1800) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3650 (3450) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS NMC HEALTH PRICE TARGET TO 2077 (2300) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS BABCOCK INTERNATIONAL TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - JPMORGAN CUTS HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 260 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2060 (2050) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 1025 (1050) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES SUPERDRY TO 'BUY' ('HOLD') - PANMURE INITIATES HASTINGS GROUP WITH 'SELL' - TARGET 145 PENCE - PEEL HUNT CUTS BABCOCK INTERNATIONAL TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 461 (578) PENCE - UBS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 735 (675) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MONEYSUPERMARKET.COM TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 415 (305) PENCE - UBS RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 715 (685) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 1800 (1675) PENCE - 'SELL'



