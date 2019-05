Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verpflichtet zur kommenden Saison Mittelfeldspieler Thorgan Hazard vom Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach. Der 26-Jährige habe einen bis zum 30. Juni 2024 datierten Vertrag beim BVB unterschrieben, teilte der Vizemeister am Mittwoch mit.



"Wir freuen uns sehr, dass sich Thorgan aus voller Überzeugung für Borussia Dortmund entschieden hat", ließ sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc auf der Vereinswebseite zitieren. Er sei ein erfahrener Bundesliga-Profi und belgischer Nationalspieler, der dem BVB mit seinem Tempo und seiner Abschlussqualität helfen werde. "Seine Klasse hat er in den vergangenen Jahren nachhaltig unter Beweis gestellt", so Zorc weiter. Über die Ablösemodalitäten wurde laut BVB Stillschweigen vereinbart.



Hazard spielte seit der Saison 2014/15 bei Gladbach. Am Dienstag hatte der BVB bereits Nationalspieler Nico Schulz verpflichtet. Auch Julian Brandt von Bayer 04 Leverkusen steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu den Dortmundern.