Die Investoren haben ihr Open Interest an den JPY Futures Märkten am Dienstag um 4,5K Kontrakte reduziert, während das Volumen um 26,5K Kontrakte zulegte. USD/JPY trifft in der Nähe der 110,60 auf Widerstand Die Erholung des USD/JPY scheint in der Mitte der 110,00 auf eine wichtige Hürde gestoßen zu sein. Das rückläufige Open Interest spricht für eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...