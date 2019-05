EUR/USD Tageschart Der EUR/USD befindet sich in einem Abwärtstrend unter den wichtigen SMAs, während die Konsolidierung des Marktes die vierte Sitzung in Folge anhält. EUR/USD 4-Stundenchart Der EUR/USD befindet sich in einem Abwärtstrend unter den wichtigen SMAs und dies signalisiert mittelfristig negative Aussichten. EUR/USD 30-Minuten Chart Der ...

