In der hessischen Gemeinde Bischoffen bei Gießen sind am Mittwochnachmittag ein 43-Jähriger und ein 36-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Gegen 14:20 Uhr war der 43-Jährige mit einem Klein-Lkw mit Anhänger die Bundesstraße 255 vom Ortsteil Niederweidbach in Richtung Oberweidbach unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.



Anschließend kollidierte er dort mit einem entgegenkommenden Lkw, der von einem 36-jährigen Mann gesteuert wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lkw von der Fahrbahn geschleudert. Beide Fahrzeugführer verstarben noch an der Unfallstelle, so die Beamten weiter. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter bezüglich der Rekonstruktion des Unfalls hinzugezogen.



Die Fahrbahn war komplett gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf circa 17.000 Euro geschätzt, so die Polizei weiter.