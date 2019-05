Die Europäische Kommission hat bestätigt, dass ihre Beamten am 20. Mai 2019 unangekündigte Kontrollen in den Geschäftsräumen von Unternehmen durchgeführt haben, die im Lebensmitteleinzelhandel in Frankreich tätig sind. Bildquelle: Shutterstock.com Die Kommission befürchtet, dass zwei Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen möglicherweise gegen das...

Den vollständigen Artikel lesen ...