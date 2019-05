Das landwirtschaftliche Unternehmen Frutales Ceballos aus der Gegend Ciego de Ávila, in Zentral-Kuba, dehnte sein internationales Portfolio an Produkten für den Export um mehr als ein Dutzend aus, wobei die ersten Lieferungen mit Mangos an Länder in Europa gingen. Das ist eine weitere der guten Erfahrungen des Landwirtschaftssektors in Kuba zugunsten der Wirtschaft des Landes....

