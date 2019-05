Eine Gewinnwarnung am 26. April hatte die Aktie in den Abgrund gestürzt. Nach dem Kursrutsch von gut 48,00 Euro auf unter 43,00 Euro ging es noch einmal auf Talfahrt und die Aktie landete bei etwa 42,00 Euro. Am 29. April hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Aurubis aufmerksam gemacht und getitelt: "Aurubis: Fall ins Bodenlose oder kann man da ein Schnäppchen kaufen?" In diesem Artikel hatten wir u. a. geschrieben: "Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...