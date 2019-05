Am 07. Mai hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Bitcoin Group hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Bitcoin Group: Nur für Spieler und harte Zocker!" Am 13. Mai konnten wir bereits den Treffer melden und die Überschrift war: "Bitcoin Group: Unser Zocker-Tipp hat das Zeug zum Volltreffer!" Wie Sie an der Kursentwicklung sehen, hatten wir wieder einmal den richtigen Riecher für den passenden Einstiegskurs. Wenn man sich ...

