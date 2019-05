Praktische Lösungen für Klimaschutz und Klimaanpassung sollen die International Conference on Climate Action in Heidelberg bestimmen. NGOs kritisieren, dass sich Deutschland dabei als Vorbild für kommunalen Klimaschutz präsentiert, aber nichts für einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien tut.Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann fand bei der Eröffnung der International Conference on Climate Action (ICCA) 2019 in Heidelberg am Mittwoch klare Worte. "Die Lage ist ernst und trotzdem wird der Klimawandel noch immer unterschätzt", sagte der Grünen-Politiker: "Der Klimawandel ...

