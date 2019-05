Der Verkaufsdruck gegenüber dem GBP/USD nahm in der vergangenen Stunde zu und die Bären versuchen die Schwäche unter die 1,2600 auszubauen. Das Paar baute mit der frühen europäischen Sitzung seine Verluste am Donnerstag aus und so musste im Zusammenhang mit dem Brexit induzierten politischen Chaos in Großbritannien das neue 4,5-Monatstief gebildet ...

