Wo ist der Fehler, in der Überschrift? Richtig, es muss eigentlich und strenggenommen "nach oben" heißen. Gemeint ist aber in beiden Fällen die unglaubliche Erfolgsgeschichte der Bechtle AG. Das nach eigenen Angaben größte IT-Systemhaus Deutschlands aus dem schwäbischen Neckarsulm ist (sorry, Wirecard!) einer DER Highflyer an der Börse im laufenden Jahr. Denn die Papiere legten in der laufenden Saison bislang rund 55% an Wert zu und spielen damit in einer Liga mit Werten wie Zalando, Sartorius VZ oder Nemetschek, die in diesem Jahr um die Krone des Best Performers streiten. Und die Chancen auf weitere Gewinne stehen (trotz des heutigen Rücksetzers) bestens: ...

