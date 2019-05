FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.05.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 30 (33,50) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 480 (500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HUNTSWORTH PRICE TARGET TO 125 (120) PENCE - 'BUY' - CFRA CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 260 (290) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS MARKS & SPENCER TARGET TO 232 (250) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK LEAVES BT GROUP AT 'HOLD' - TARGET 217 PENCE - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 200 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS CYBG PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 800 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RBS PRICE TARGET TO 370 (395) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 830 (820) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HSBC TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 925 (805) PENCE - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 67 (66) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RESUMES EQUINITI WITH 'CONVICTION BUY LIST' - TARGET 310 PENCE - HSBC RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 190 (160) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 190 (160) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2300 (2240) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 255 (280) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1050 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL PT TO 1530 (1450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 300 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES YOUNG & COS BREWERY TARGET TO 1450 (1290) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 1350 (1200) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES IG GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - LIBERUM RAISES IG GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 687 (693) PENCE - PEEL HUNT CUTS S&U TO 'ADD' ('BUY') - RPT/SOCGEN RAISES RIO TINTO TO 'HOLD' (SELL) - STIFEL CUTS BABCOCK INTERNATIONAL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 485 (650) PENCE



