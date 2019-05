Basel - Novartis hat ein volles Programm. Bis 2021 will der Konzern mindestens zehn neue "Blockbuster" auf den Markt bringen. In der Pipeline sieht das Unternehmen mehr als 25 mögliche Kandidaten, die später einmal Spitzenumsätze von mindestens einer Milliarde erzielen können. Die Aktionäre sollen in Form einer steigenden Dividende an dem Erfolg beteiligt werden.

