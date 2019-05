Huawei und das trumpsche Android-Aus - keine Folgen für die Börse? Mit acht Metern pro Sekunde durch den Aufzugschacht, so schnell ist der schnellste Aufzug von ThyssenKrupp, mit 8 Meter pro Sekunde. So schnell war auch fast die Aktie von ThyssenKrupp unterwegs. Warum ist die ThyssenKrupp für Volker Schilling ein Kauf? Also rein mathematisch ist Bayer mit den bisherigen 1.384 US-Glyphosat-Krebs-Klagen gegen Monsanto eigentlich schon pleite - was sind die Folgen? EU-Wahl: Politische Börsen haben ...

