Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat die Entscheidung der Bundes-CDU verteidigt, seine Video-Replik auf die Kritik des Youtubers Rezo nicht zu veröffentlichen. Man habe die Entscheidung gemeinsam getroffen, sagte Amthor dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagsausgaben).



"Bei mir zu Hause in Ostvorpommern macht man das so: Wir reden nicht übereinander, wir setzen uns an einen Tisch und sprechen miteinander." In Richtung seiner Kritiker fügte der CDU-Politiker hinzu: "Keine Sorge: Was Mut und Schlagfertigkeit angeht, habe ich an nichts eingebüßt." Sein Video sei "klasse".