In der Relegation für die 1. Fußball-Bundesliga hat der bisherige Erstligist VfB Stuttgart im Hinspiel gegen den aufstiegshungrigen 1. FC Union Berlin mit 2:2 nur ein Unentschieden erreicht. Stuttgart war stark gestartet, konnte aber erst in der 42. Minute durch Christian Gentner in Führung gehen.



Suleiman Abdullahi glich für die Union nur eine Minute später aus, jetzt waren die Berliner im Spiel. In der 51. Minute traf Mario Gomez für Stuttgart, der erneute Ausgleich kam in der 68. Minute durch Marvin Friedrich. Das Rückspiel ist am 27. Mai in Berlin.