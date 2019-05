Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat Bundeskanzlerin Angela Merkel indirekt gelobt. "Wir reden hier schließlich über die größte Kämpferin Europas, die in den vergangenen Jahren so manchen Mann in den Schatten gestellt hat. Wer sie unterschätzt, der irrt sich", sagte Orbán der "Bild-Zeitung" (Freitagausgabe).



"Dass Frau Merkel geht, glaube ich erst, wenn ich es sehe", so Ungarns Ministerpräsident. "Sie hinterlässt ein großes Vakuum in Europa. Seit sie sich zum Teilrückzug entschlossen hat, wird Europa überhaupt nicht mehr geführt. Europa braucht einen starken deutschen Kanzler mit klaren, festen Vorstellungen. Das ist die Wahrheit, ob es uns gefällt oder nicht. Angela Merkel ist noch nicht gegangen, aber sie fehlt jetzt schon."



Den Namen Annegret Kramp-Karrenbauers könne er zwar nicht aussprechen ("Das ist selbst für einen Ungarn eine schwere Probe"), aber sie könne das Vakuum füllen.



Orban: "Politik ist eine wundersame Welt. Da gibt es immer wieder Wunder. Vermeintliche Helden sind gestürzt, andere haben sich jahrelang gehalten, auf die niemand einen Pfifferling gesetzt hätte. Der Marschallstab steckt auch in der Tasche der deutschen CDU-Chefin."