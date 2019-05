Burgdorf - Ypsomed steht mitten in einer Transformation. Nach dem Wegfall des Vertriebs der Patch-Pumpe Omnipod des US-Partners Insulet will die Medizinaltechnikfirma mit der eigens entwickelten Insulinpumpe Ypsopump sowie der Lancierung neuer Pens und Autoinjektoren zur Verabreichung von Medikamenten wachsen. "Ypsomed startet ohne Omnipod in eine neue Ära“.

Den vollständigen Artikel lesen ...