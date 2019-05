Warum es die Glencore-Aktie so in den Keller geprügelt hat, kann sicher keiner beantworten. Wenn man nur das Hoch von Mitte April anschaut, dann ist der Rest nur noch ein Trauerspiel. Glencore mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist ein führender Bergbaukonzern. Die Geschäftsbereiche sind Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse. Glencore befindet sich seit Mitte April ausgehend von Kursen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...