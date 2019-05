Das Speicher-Unternehmen will das eigene Wachstum mit 100 Millionen Euro vorantreiben. Dafür verzichten die Aktionäre auf eine Dividende.Seit Oktober 2017 ist die Varta AG an der Börse notiert. Schon die Erlöse des Börsengangs hat das Speicher-Unternehmen in das eigene Wachstum gesteckt: in die Fertigung von Hörgeräte-Batterien, von Lithium-Ionen-Zellen und teilweise auch von Heimspeichersystemen. Jetzt haben die Aktionäre beschlossen, auch den gesamten Bilanzgewinn 2018 in das Unternehmenswachstum und den Ausbau der Produktionskapazitäten zu investieren. Eine Dividende schüttet Varta daher nicht ...

