Die Daimler-Aktie macht es gerade richtig spannend - am gestrigen Donnerstag kippten die Papiere, die zudem ex Dividende gehandelt wurden, ansatzlos unter die 48-Euro-Haltelinie zurück. Dabei wurde nicht nur ein riesiges Gap in den Chart gerissen, sondern auch gleich das Februartief auf den Prüfstand gestellt. Harter Tobak für einen Wert, der doch gerade noch vor einem Monat erst auf dem Jahreshoch bei 59,60 Euro stand! Doch es gibt vielleicht Licht am Ende des Tunnels: ...

