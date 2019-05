Frankfurt am Main - Der Euro hat am Freitag seinen Erholungskurs gegenüber dem US-Dollar fortgesetzt. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1187 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Derweil bewegt sich die Gemeinschaftswährung zum Franken mit 1,1219 weiterhin knapp oberhalb der 1,12er Marke. Auch der US-Dollar hat zum Franken mit 1,0028 leicht nachgegeben. Source

