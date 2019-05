Der EUR/USD verzeichnet mit der frühen amerikanischen Sitzung einen leichten Gewinn, während die Bullen den Kurs nach den US Daten über die 1,1200 steigen ließen. Der US-Dollar baut seine jüngsten Verluste aus und so zieht er sich weiter vom gestrigen 2-Jahreshoch zurück, nach dem die US Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter im April mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...