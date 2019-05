EUR/USD auf dem Tageschart Der EUR/USD handelt nach wie vor in einem Abwärtstrend unter seinen gleitenden Durchschnitten. Das Paar rutschte am Donnerstag auf ein neues Jahrestief, erholte sich aber im Anschluss wieder und kletterte deutlich gen Norden. EUR/USD auf dem 4-Stundenchart Der EUR/USD attackierte zuletzt den Widerstand in Form der 200-Perioden-Linie ...

