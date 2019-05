Altbundespräsident Joachim Gauck ruft die Deutschen auf, am Sonntag bei der Europawahl ihre Stimme abzugeben. "Ich möchte alle Menschen, die den Segen eines vereinigten Europas erkannt haben, auffordern, zur Wahl zu gehen und Parteien zu wählen, die sich klar zu Europa bekennen", sagte Gauck dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



"Wir brauchen Europa, wenn wir im 21. Jahrhundert nicht Spielball der anderen Weltmächte sein wollen. China wartet nur auf unsere Schwäche. Unsere Stimme wird nur gehört werden, wenn es eine europäische ist", sagte Gauck weiter. "Es wäre fatal, wenn Europa mit dem Gefühl von Entgrenzung oder Entheimatung verbunden würde. Das darf uns nicht passieren. Der Brexit ist ein starkes Signal." 30 Jahre nach dem Fall der Mauer bewertet der parteilose Politiker und Theologe die deutsche Einheit positiv.



Es werde allerdings noch einige Zeit dauern, bis die Einheit in den Köpfen und Herzen der Menschen vollendet sei. "So lange noch, wie die Menschen in der Diktatur gelebt haben, vielleicht sogar länger, weil oftmals Haltungen und Sichtweisen der nächsten Generation mitgegeben werden. In 20 Jahren sollten wir es geschafft haben", sagte Gauck.