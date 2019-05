Wochenausblick: DAX erholt sich bis 12.000 Punkte. Biotech- und Goldminenaktien stark!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die abgelaufene Woche verlief recht durchwachsen. Ein großer Teil der Aktienindizes verbuchte im Vergleich zur Vorwoche Einbußen. Die Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der Fortgang des Brexit verunsicherten die Anleger. Der deutliche Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindex zeigt, dass diese Entwicklung inzwischen deutliche Spuren in der Wirtschaft hinterlassen. So verlor der DAX im Wochenverlauf knapp 1,9 Prozent auf rund 12.000 Punkte. Beim EuroStoxx50, dem französischen CAC40 und dem FTSEMIB fielen die Wochenverlust mit 2,3 bis 3,4 Prozent gar noch höher aus. Zu den wenigen Gewinnern zählten in den zurückliegenden Tagen der Goldminenindex, BANG Index, sowie der European Biotech Index, die sich 2,5 beziehungsweise 1,3 Prozent verbesserten.

Am Anleihemarkt war die Nervosität der Investoren ebenfalls erkennbar. Die Rendite deutscher zehnjähriger Bundesanleihen stagnierte im Bereich von minus 0,12 Prozent. Bei vergleichbaren US-Papieren ging die Rendite von 2,4 auf 2,32 Prozent zurück. Am Edelmetallmarkt waren derweil zwiespältige Entwicklungen zu beobachten. Während Gold und Silber im Wochenverlauf zulegen konnten gab der Preis für Platin weiter nach. Der Ölpreis brach kräftig ein, nachdem viele Investoren durch den anhaltenden Handelsstreit mit einer Verlangsamung der weltweiten Konjunktur rechnen. Der Euro/US-Dollar konnte nach dem Intraday-Reversal vom Donnerstag am Freitag weiter zulegen und peilt nun die Marke von 1,124 US-Dollar an.

Unternehmen im Fokus

In der vergangenen Woche musste ein Großteil der Aktien Verluste verbuchen. Im DAX notierten auf Wochensicht 24 der 30 Werte im Minus. Zu den größten Verlierern zählten Covestro, Infineon und Bayer. Bei Covestro belasteten Konjunktursorgen und bei Halbleiterherstellern wie Infineon sorgen potenzielle US-Sanktionen gegen den chinesischen Huawei-Konzern für Unruhe. Defensive Werte wie Deutsche Börse, E.ON und Vonovia verbesserten sich gegen den Trend. Die zweite Reihe zeichnete ein ähnliches Bild. Biotechnoloie- und Immobilienaktien legten zu während Autozulieferer sowie Chemie-, Halbleitertitel teilweise deutliche Verluste hinnehmen mussten.

In der kommenden Woche melden unter anderem Aroundtown, Bet At Home, Isra Vision, Knorr Bremse, Rocket Internet, Salesforce und Tele Columbus Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Zudem laden Evonik, Fraport, Nemetschek, SMA Solar, Software AG und Wacker Neuson zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Am Wochenende findet die Europawahl statt. Am Montag sind die US-Börsen geschlossen. Daher kommt es zu Einschränkungen im Handel mit Produkten auf US-Basiswerte

China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Mai

USA - Verbrauchervertrauen, Mai

USA - BIP Q1, zweite Schätzung

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 25. Mai

USA - Einkaufsmanagerindex Chicago, Mai

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Mai

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.000/12.100/12.220/12.300 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.710/11.850/11.940 Punkte

Der DAX erholte sich zum Wochenschluss vom Tiefstand von 11.940 Punkten. wieder. Im Bereich von 12.000 Punkten ging dem Index jedoch zunächst die Puste aus. Die Chance auf eine Erholung bis 12.100 Punkte besteht dennoch weiter. In dieser Region könnte viele Bulle jedoch der Mut wieder verlassen. Auf dem Weg nach oben haben sich inzwischen zahlreiche eng gestaffelte Widerstandsmarken gebildet. Größere Aufwärtsdynamik dürfte frühestens oberhalb von 12.200 Punkten aufkommen. Bis dahin sollten Trader stets den Blick auf die Unterseite richten. Unterhalb von 11.940 Punkten könnte eine neue Verkaufswelle anrollen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 04.04.2019 - 24.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.05.2014 - 24.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 4,07 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 4,86 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.05.2019; 17:37 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

