Am Mittwoch hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.025,04 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Dabei waren kurz vor Handelsende fast alle Werte im Plus, allen voran die Wertpapiere von Wirecard, die starke Kursgewinne von über vier Prozent verzeichneten, gefolgt von den Aktien von Thyssenkrupp und von Continental. Die Anteilsscheine von Vonovia, Linde und der Deutschen Telekom standen kurz vor Handelsschluss am Ende der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1027 US-Dollar (+0,49 Prozent).