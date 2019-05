In der französischen Großstadt Lyon sind am Freitag mindestens sechs Menschen bei einer Explosion verletzt worden. Das berichteten örtliche Medien.



Der Vorfall ereignete sich an der Ecke Rue Victor Hugo und Rue Sala. Die Polizei sperrte den Bereich ab. Die Staatsanwaltschaft sei bereits vor Ort, hieß es. Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar.