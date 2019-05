Wetzikon - An der Generalversammlung vom 24. Mai 2019 in Uster stimmten die Genossenschafter den neuen Statuten der Clientis Zürcher Regionalbank zu. Ab 2020 verzichtet die Bank auf die Zugehörigkeit zur Clientis Gruppe und heisst neu Bank Avera. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Clientis Zürcher Regionalbank begrüssten rund 350 Genossenschafter und Gäste an der Generalversammlung.

Den vollständigen Artikel lesen ...