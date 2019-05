Im DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion hat der FC Bayern München gegen RB Leipzig mit 3:0 gewonnen. Die Tore für die Bayern erzielte Robert Lewandowski in der 29. und in der 85. Minute, Kingsley Coman erzielte den zweiten Treffer für die Münchner in der 78. Minute.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.