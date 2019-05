Der langjährige CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach hat die Parteispitze wegen ihres Umgangs mit dem Anti-CDU-Video des Youtubers Rezo scharf kritisiert. "Schnell, souverän und mit vielen Zahlen, Daten und Fakten gespickt - genau so hätte die Union reagieren müssen um das Zerrbild ihrer Politik zu überzeugend zu korrigieren", sagte Bosbach der "Bild am Sonntag".



Es sei "schade, dass diese Chance verpasst wurde", so der CDU-Politiker weiter. Die CDU hatte erst nach fünf Tagen ein schriftliches Statement zu dem Video veröffentlicht. Ein bereits fertiggestelltes, rund 15 Minuten langes Gegenvideo mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor wurde nicht veröffentlicht.