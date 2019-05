Im nordrhein-westfälischen Bottrop ist am Samstagabend eine 90 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Passantin war gegen 22:00 Uhr im Stadtteil Eigen von einem Pkw erfasst worden, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit.



Für die Seniorin kam jede Hilfe zu spät: Trotz der Reanimationsversuche der alarmierten Rettungskräfte verstarb die Frau noch am Unfallort. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.