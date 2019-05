Im niederbayerischen Landkreis Passau ist am Sonntagnachmittag eine 79 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Gegen 15:30 Uhr hatte die 79-Jährige mit ihrem Ehemann eine Straße überquert, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.



Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer erfasste die Fußgängerin dabei frontal und sie wurde über das Fahrzeug geschleudert. Die 79-jährige Frau starb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen, so die Beamten weiter. Die Unfallstelle wurde abgesperrt.