Im bayerischen Landkreis Bad Kissingen ist am Sonntagnachmittag ein 80-jähriger Motorrradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 80-jährige Schweinfurter als zweiter einer dreiköpfigen Motorradgruppe unterwegs, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.



In einer Rechtskurve geriet der 80-Jährige aus noch unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen mit fünf Insassen besetzten Pkw. An dessen Steuer saß eine 29-Jährige, so die Beamten weiter. Der 80-Jährige starb noch am Unfallort und die beiden anderen Motorradfahrer sowie die Insassen des Pkws erlitten einen Schock. Ein Notfallseelsorger war im Einsatz, so die Beamten.