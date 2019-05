Am 15. Mai hatten wir über Danone berichtet und die Überschrift lautete: "Danone: Aufwärtstrend könnte sich in Kürze fortsetzen!" und das war der Text: "Bereits das gesamte Jahr über befindet sich der Wert der Danone Aktie in einer deutlich steigenden Tendenz. So stand der Preis Ende des letzten Jahres noch unter 60 Euro, wohingegen der Kurs aktuell auf über 72 Euro ansteigen konnte. Um genau zu sein, befindet sich das derzeitige Hoch des vorherrschenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...