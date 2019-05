230 Quadratmeter Solarfolie werden auf dem rauen Beton eines Getreidesilos in Donauwörth geklebt. Damit sollen jährlich 4440 Kilowattstunden Solarstrom erzeugt werden. Lechwerke und Heliatek wollen mit dem Pilotprojekt neue Potenziale für Photovoltaik-Nutzung auf Fassaden erschließen.Eine 230 Quadratmeter große Fläche eines Getreidesilos ist in Donauwörth mit der speziellen Solarfolie beklebt worden. Es handele sich um 120 Photovoltaik-Elemente des Dresdner Herstellers Heliatek. Gemeinsam mit den Lechwerken wolle man in dem Pilotversuch Langzeittests mit der Technologie auf raurem Beton machen, ...

