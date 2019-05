Volker Schilling (Greiff): Greiffbar - Investments zum Anfassen (24. Mai 2019)

Da kommt ein junger Youtuber nicht mehr aus dem Grinsen heraus, weil er mit seinem Video entlarvend die politische Meinungsfreiheit wiederbelebt und damit seinen Marktwert immens steigert. Und gleichzeitig verliert eine andere Partei ihren kompletten Marktwert, auch durch ein Video, welches man trotz des Aufnahmeortes Ibiza, nicht gerade als Urlaubsfreude bezeichnen kann. Wer hätte gedacht, dass bewegte Bilder so entlarvend sein können und damit Anstoß ganzer Veränderungen sind. Relevanz für die Börse: Null! Im besten Sinne sind diese beiden Ereignisse lebhafte Beispiele einer wehrhaften Demokratie und Meinungsfreiheit. Anders könnte es bei folgendem Thema werden:

Ja, Sie haben richtig gelesen. Heute hat die britische Premierministerin verkündet, dass Sie am 7. Juni zurücktreten wird. Komisches Datum, meinen Sie? Na ja, Sie möchte den Staatsbesuch Donald Trumps noch nutzen, damit der überhaupt jemanden als Ansprechpartner im Vereinigten Königreich vorfindet. Apropos finden. Finden Sie nicht auch, dass "Vereinigtes Königreichu201d etwas ironisch klingt? Wer kann denn die in Brexit-Befürworter und -Gegner gespaltete Nation jetzt überhaupt durch die Verhandlungen führen und wieder zueinander bringen? Der spleenige Boris Johnson oder der notorische Lügner Nigel Farage? Egal wer es am Ende sein wird, er erbt Scherben, die kaum zu kitten sind. Und die EU, wie wird sie sich verhalten? Zurückhaltend wie immer und auf Angebote der anderen Seite warten. Schon früher hat man bei Belagerungen die Bevölkerung durch Nichtstun ausgehungert. Konsequenz des beiderseitigen Stillstandes: Die Wahrscheinlichkeit für einen ungeordneten Ausstieg Großbritanniens sind gestiegen. Und derweil alle auf die Insel blicken, hat kaum einer mitbekommen, dass beispielsweise die Italiener einen Leistungsbilanzüberschuss gemeldet haben. Was heißt das? Mehr Export als Import, und das ist gut für die Wirtschaft. Kennen die Deutschen ja. Vielleicht sollten sie mal über italienische Aktien nachdenken.

Vielleicht wird sich demnächst ein engagierter Youtuber einmal die Versprechen und die geleistete Bilanz von Tesla anschauen. Könnte durchaus zu der ein oder anderen Verwunderung führen. Genauso wie die Nachricht, dass Apple bereits im Jahr 2013 ein Übernahmeangebot für Tesla machte, welches an Elon Musk scheiterte. Eben besagter Elon Musk, der gerade auch vor möglicher Insolvenz von Tesla warnt. Und die Papiere, mit denen man sich gegen eine Tesla Insolvenz absichern kann (CDS) notieren auf einem sehr hohen Niveau, welches aktuell von einer 46%igen Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz in den nächsten 5 Jahren ausgeht. Da blickt man doch wieder ganz zufrieden auf die heimische Autowirtschaft, die gerade bei Daimler den Stabswechsel eingeläutet hat und Vorstandschef Dieter Zetsche in den Ruhestand schickt. Aber das beste dieser Woche war die Videoantwort von BMW auf Zetsches Ruhestand, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte: https://www.youtube.com/watch?v=9rx7-ec0p0A Sie sehen, diese Woche ging uns das Filmmaterial nicht aus.



