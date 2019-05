EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) sieht die Schuld für das schwache Abschneiden der Union bei der Europawahl nicht beim Zusammenspiel von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Diese Doppelspitze hat mit dem Wahlergebnis gar nichts zu tun. Ich finde die beiden harmonieren", sagte Oettinger am Montag dem Fernsehsender n-tv.



Die Kanzlerin müsse jetzt in Brüssel deutsche Interessen vertreten. Das werde sie auch tun. "Und Kramp-Karrenbauer hat mit Markus Söder exzellent kooperiert", so der CDU-Politiker weiter.



Er glaube, dass es überhaupt nichts mit dem Abschneiden der Union zu tun habe. "Die beiden Frauen machen einen guten Job", fügte Oettinger hinzu.