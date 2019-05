Es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass sich die Aktie des Elektroautobauers aktuell in einer Art freiem Fall befindet. Dabei ging es für die Papiere seit Jahresbeginn bereits rund 38% nach unten; seit dem Allzeithoch bei 389,61 USD im September 2017 hat Tesla gut die Hälfte an Wert eingebüßt. Mit dem Sturz unter die 200-Dollar-Marke hat sich die Situation sogar noch verschärft, denn die Abwärtsbewegung könnte damit sogar noch an Dynamik gewinnen! ...

