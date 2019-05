Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Freitag um 1,1K Kontrakte gefallen ist, wodurch die schwankende Performance ausgebaut wird. Das Volumen ist indes um 38,5K Kontrakte gestiegen. USD/JPY schaut nun zur 110,00 Der jüngste Rückgang des USD/JPY trat in der Nähe der 109,00 auf eine Unterstützung. ...

