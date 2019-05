Der USD/CAD kam am Montag nicht so richtig in Tritt. Der Grund: der Handel gestaltet sich aufgrund des US-Feiertags recht dünn. Der Ölpreis war in der vergangenen Woche stark unter Druck geraten. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fuhr die schwächste Woche seit Jahresanfang ein, so dass der kanadische Dollar nicht von der Schwächephase des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...