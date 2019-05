Zürich - Am 1. Mai 2019 ist John Lee als neuer Head of Strategy and M&A zu localsearch (Swisscom Directories AG) gestossen. Per 1. Mai 2019 hat localsearch (Swisscom Directories AG), die führende Digitalagentur für Schweizer KMU und Betreiberin von local.ch und search.ch, John Lee zum neuen Head of Strategy and M&A berufen. In dieser Funktion leitet der 47-Jährige die strategische...

Den vollständigen Artikel lesen ...