Zürich - Die Schweizer Börse ist mit kräftigen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Ohne Stolpersteine von der Europawahl und relevante Neuigkeiten zum Handelsstreit näherte sich der Leitindex SMI seinem Anfang Monat erreichten Rekordhoch an. Die Erleichterung über den Ausgang der Wahlen zum Europa-Parlament habe etwas gestützt, sagten Händler. Insgesamt aber sei das Geschäft in ruhigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...