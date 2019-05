Der EUR/USD markierte bei 1,1186 Dollar ein neues Tief, aber erholte sich im Anschluss wieder auf 1,1200 bis 1,1190 Dollar. In den letzten Stunden bewegte sich das Paar in einer Spanne von weniger als 15 Pips und konsolidierte damit seine Tagesverluste. Nach den Europawahlen und einem Feiertag in den USA bleibt die Handelsaktivität an den Finanzmärkten ...

