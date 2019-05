Zürich - Am Montag, 13. Mai 2019, starteten die Dreharbeiten zu «Frieden». Autorin der sechsteiligen Dramaserie ist Petra Volpe. Gedreht wird in Glarus, Zürich, Bern und Fribourg. In den Hauptrollen sind Annina Walt, Max Hubacher und Dimitri Stapfer zu sehen. Regie führt Michael Schaerer. Frühling 1945 - endlich Frieden in Europa. Voller Optimismus starten Fabrikantentochter Klara und ihr...

Den vollständigen Artikel lesen ...