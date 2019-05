Zürich - Dem Schweizer Aktienmarkt fällt die Orientierung am Dienstag im frühen Handel wegen fehlender Impulse schwer. Nachdem die Börsen in den USA und Grossbritannien am Montag wegen Feiertagen geschlossen geblieben waren, fehlen dem Markt die entscheidenden Vorgaben. Zudem seien Anleger nach wie vor vorsichtig, heisst es von Händlern. Der US-chinesische Handelskonflikt bleibe ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...