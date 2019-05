Infineon hat die Tiefs aus dem Monat November bei 16,305 Euro und aus dem Monat Januar bei 16,35 Euro am 24. Mai mit einem Kurs von 16,318 Euro getestet und ein erneuter Test wurde am 27. Mai bei 16,342 Euro beendet. Jetzt muss es sich entscheiden, ob der Kurs wieder in den Aufwärtstrend zurückfindet. Die Analysten sind überwiegend positiv für Infineon gestimmt. Das zeigt die Gesamtbewertung mit 13 x kaufen, 5 x halten und 1 x verkaufen, wobei die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...